SOKO Leipzig

Dienstschluss

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 2vom 11.11.2025
Dienstschluss

SOKO Leipzig

Folge 2: Dienstschluss

44 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

In eisiger Winterkälte findet ein als Nikolaus verkleideter Mann ein grausames Ende in einer Drahtfalle. War es ein Anschlag militanter Gegner einer Fahrradschnellstraße oder steckt jemand aus dem Firmenumfeld des Opfers dahinter? Die SOKO nimmt die Ermittlungen auf, während Hajo nur widerwillig die Leitung abgibt. Ina, die sich von ihrem Chef beobachtet fühlt, konfrontiert ihn. Eine Aussprache zwischen den beiden bringt die entscheidende Wendung im Fall.

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

