SOKO Leipzig

Das genetische Limit

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 4vom 13.11.2025
Das genetische Limit

SOKO Leipzig

Folge 4: Das genetische Limit

44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Tarik, Olivias Freund, sieht, wie der Fitnessstudio-Besitzer Sven Brehme ermordet wird. Sven, ein bekannter Bodybuilder und Videoblogger, war in illegale Steroidgeschäfte verstrickt. Olivia startet heimlich eigene Ermittlungen und nimmt die Freundin Karina sowie den Trainer Ercan ins Visier. Doch als Tarik aus Eifersucht mitmischen will, gerät Olivias Tarnung in Gefahr.

SAT.1 emotions
