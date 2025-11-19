SOKO Leipzig
Folge 8: Die Brücke
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Auf dem Heimweg erlebt Jan einen schweren Unfall: Ein Auto fährt unter einer Brücke, als plötzlich ein Gehwegstein die Windschutzscheibe trifft. Hilflos sieht Jan zu, wie das Fahrzeug in eine Baustelle rast. Fahrer Jochen Astmann überlebt, das Baby wird ins Krankenhaus gebracht, doch die Ehefrau Hanna stirbt am Unfallort. Die SOKO sucht den Steinwerfer, während Jan mit dem Schrecken kämpft, dass er selbst hätte getroffen werden können.
