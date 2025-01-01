Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck
1 StaffelAb 12
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck
"Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck" präsentiert die beliebtesten Ferienziele der Deutschen. Reisegruppen testen Hotels und Freizeit-Angebote und teilen ihre echten Erfahrungen. Parallel dazu geben Reise-Experten ihre Einschätzung ab ...
Genre:Spezial, Dokumentation, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
