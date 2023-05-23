Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Folge 3: Verschollene Liebe
41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
In Newport Beach verschwinden Jackie und Thomas Hawks spurlos. Als der Kontakt zu ihnen am 15. November 2004 abbricht, meldet Jim Hawks, Thomas' älterer Bruder, die beiden als vermisst. Die Polizei fährt zum Hafen, um nach der Yacht des Ehepaars zu suchen und findet an Deck einen blutigen Fingerabdruck. Die Ermittlungen ergeben, dass das Boot der Hawks kurz vor deren Verschwinden für eine hohe Geldsumme verkauft wurde. Gab es womöglich Unstimmigkeiten bei der Geldübergabe?
