Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Der König von Orange County

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 23.05.2023
Joyn Plus
Der König von Orange County

Der König von Orange CountyJetzt ohne Werbung streamen

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Folge 4: Der König von Orange County

41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12

In Brea wird am 9. März 1989 der Stripclub-Besitzer Horace McKenna auf dem Heimweg in seiner Limousine erschossen. Er wurde durch Gewinne im Poker reich und war stadtbekannt für seinen ausschweifenden Lebensstil. Am Tatort finden die Polizisten Beweise, die auf einen vorsätzlichen und gut geplanten Mord hindeuten und so beginnen sie mit den Ermittlungen im engsten Freundeskreis des Opfers. Wer könnte den Tod von McKenna gewollt haben?

Alle Staffeln im Überblick

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
SAT.1 GOLD
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Alle 1 Staffeln und Folgen