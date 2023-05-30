Eine Geschichte von zwei BrüdernJetzt ohne Werbung streamen
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Folge 6: Eine Geschichte von zwei Brüdern
41 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
In der ruhigen Stadt Fullerton in Orange County geschieht am 7. November 1994 ein schrecklicher Mord. In einem ausbegrannten Auto findet die Polizei drei Leichen. Es sind Edward und Dolores Charles und ihr Sohn Danny. Die Obduktion ergibt, dass alle drei Opfer nicht durch das Feuer ums Leben kamen, sondern zuvor äußerst brutal ermordet wurden. Die Ermittler schlussfolgern ein sehr persönliches Motiv und beginnen mit der Befragung von Eddie, dem zweiten Sohn der Charles' ...
Alle Staffeln im Überblick
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH