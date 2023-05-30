Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Eine Geschichte von zwei Brüdern

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 30.05.2023
Eine Geschichte von zwei Brüdern

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Folge 6: Eine Geschichte von zwei Brüdern

41 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

In der ruhigen Stadt Fullerton in Orange County geschieht am 7. November 1994 ein schrecklicher Mord. In einem ausbegrannten Auto findet die Polizei drei Leichen. Es sind Edward und Dolores Charles und ihr Sohn Danny. Die Obduktion ergibt, dass alle drei Opfer nicht durch das Feuer ums Leben kamen, sondern zuvor äußerst brutal ermordet wurden. Die Ermittler schlussfolgern ein sehr persönliches Motiv und beginnen mit der Befragung von Eddie, dem zweiten Sohn der Charles' ...

