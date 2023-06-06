Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Folge 8: Im Bett mit dem Feind
41 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Die Familienidylle der Dysons aus Huntington Beach scheint perfekt - bis am 17. November 1984 um drei Uhr morgens bei der Polizei ein Notruf eingeht. In der Wohnung des Ehepaars findet die Polizei Mel Dyson erstochen in seinem Schlafzimmer vor. Seine Ehefrau Dixie, die einzige Zeugin des Verbrechens, wurde ebenfalls vom Täter angegriffen und brutal vergewaltigt. Für die Ermittler beginnt eine langwierige Suche nach dem Mörder, die ein überraschendes Ende nimmt.
Alle Staffeln im Überblick
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH