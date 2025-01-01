SOS Garten
1 Staffel
SOS Garten
Moderatorin Andrea Göpel und ihr Team packen in "SOS Garten" das Übel wortwörtlich bei der Wurzel. Die schlimmsten Gärten Deutschlands werden mit vereinten Kräften in ein blühendes Paradies verwandelt. Die Gartenbesitzer müssen natürlich auch selbst mit ran: Zuerst wird das private Grün "entrümpelt" und "aufgeräumt", dann kommen die Pflanzen-Profis und gestalten den Garten komplett neu. Danach wird die zuvor verwahrloste Grünfläche nicht mehr wiederzuerkennen sein...
Genre:Heimwerken, Umwelt