South Park
Die vier frühreifen Grundschüler Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski und Kenny McCormick nehmen jede erdenkliche Randgruppe aufs Korn und verspotten Berühmtheiten wie Politiker und Reality-Stars auf ungeheuerlichste.
South Park: Schwarzer Humor und kultige Figuren
South Park ist eine mit dem Emmy Award ausgezeichnete Serie über vier Jungs, die in einem kleinen Bergstädtchen in Colorado leben. Alle sind im Alter zwischen acht und zehn Jahren und bereits frühreif. Sie besuchen die Grundschule in dem fiktiven und typisch amerikanischen Städtchen South Park.
Eric Cartman - Stets ausgestattet mit einer hellblauen Mütze und hellbraunem Haar. Dazu eine rote Jacke, braune Hose und ein korpulenter Körperbau. Aufgrund seines Körperbaus wird Eric gehänselt, sein Spitzname ist “Fettarsch”. Seine Mutter verwöhnt ihn nach Strich und Faden und er ist geprägt von stereotypischen Einstellungen. Adolf Hitler gehört zu seinen Vorbildern. Er ist Patriot und gesellschaftliche Randgruppen stehen nicht hoch in seiner Gunst. Er handelt meist sadistisch und egoistisch. Die Schöpfer der Serie beschreiben Kyle als den „dreckigen kleinen Bastard, der in jedem von uns steckt“. Trotz seiner miserablen Schulnoten ist er ein intelligentes Kerlchen, welcher seine Mitmenschen zu seinem Gunsten zu manipulieren weiß. Und doch blitzt auch der kleine verzweifelte Junge auf, dem im Besonderen eine Vaterfigur fehlt und der sich hinter einer Schutzmauer versteckt.
Die Figur des Eric Cartmans ist angelehnt an Archie Bunker aus der amerikanischen Sitcom All in the Family.
Kenny McCormick - Ein orangefarbener Parker mit über den Kopf gezogener Kapuze, dazu eine orangene Hose und blonde Haare. Kenny ist der Sohn armer Eltern, die von Sozialhilfe leben. Als sogenannter Redneck, also “Weißer Abschaum”, ist er eine beliebte Zielscheibe für Spott und Hohn. Dennoch ist er wagemutig und der Aufgeklärteste unter den vier Jungs.
Bis inklusive Staffel 5 stirbt Kenny am Ende jeder Folge auf bizarre Art. Nur, um in der darauffolgenden Episode wieder aufzutauchen. Wie das funktioniert? Durch Kennys Superkraft der Unsterblichkeit. Die Phrase „Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet!“ – „Ihr Schweine!“ ist weit über die Fangemeinde von South Park hinweg bekannt. Interessanterweise muss Kenny nur deswegen andauernd sterben, weil die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone bei der Ideenfindung zur Serie das Bier Kilkenny genossen haben.
Kyle Broflovski - Nie zu sehen ohne seine grüne Mütze mit Ohrenschützern, der orangefarbenen Jacke und der olivfarbenen Hose. Dazu knallrote Haare. Er kommt aus einer jüdischen Familie. Neben Stan ist er der Vernünftigste in der Gruppe, auch wenn er sich schnell provozieren lässt. Im Besonderen Eric weiß, welche Strippen er ziehen muss, um Kyle zu ärgern. Sein Vater ist ein wohlhabender Anwalt und Kyle somit ein Kind aus angesehen Hause.
Kyle Broflovski ist mit Kindheitserinnerungen und Eigenschaften des Erschaffers Matt Stone ausgestattet.
Stan Marsh - Blaue Mütze, Schwarzes Haar und eine braune Jacke mit blauer Hose. Stan ist der Ruhepol im Grüppchen. Er ist vernünftig, intelligent und sympathisch. Oft muss er zwischen Cartman, Kyle und Kenny vermitteln. Er ist verliebt in Wendy und tief involviert in emotional berührende Situationen. Eine wahre Freundschaft pflegt er nur zu Kyle.
Mit Stan Marsh hat Erschaffer Trey Parker eine jüngere Version seiner selbst erschaffen.
Die vier Freunde geraten regelmäßig in kleinere und größere Katastrophen und verzetteln sich in Streitereien mit Eltern und Prominenten. Dennoch haben die vier eine gute Zeit.
Satire und Persiflage der (amerikanischen) Gesellschaft
South Park ist eine US-amerikanische Animationsserie mit gesellschaftskritischen und humoristischen Inhalten. Die kreativen Köpfe hinter der Serie sind Trey Parker und Matt Stone.
Jede Staffel wird durch die Augen der vier Jungs erzählt. Sie beschäftigen sich mit heiklen Themen, die oft polarisierend erzählt werden. Die Macher bedienen sich dabei an unterschiedlichen satirischen Stilen: Neben dem englischen Schwarzen Humor á la Monty Python wird in einigen Episoden auch auf Fäkalhumor zurückgegriffen.
Das führt dazu, dass die Serie erst am Abend im TV ausgestrahlt wird. Auch richtet sie sich an ein vorwiegend erwachsenes Publikum.
Mehr als 20-jährige Kultgeschichte
Die erste Folge South Park wurde 1997 auf dem US-Kabelsender Comedy Central ausgestrahlt. Mittlerweile befindet sich die Serie in ihrer 25. Staffel. Im August 2021 ist bekannt gegeben worden, dass die Serie mindestens bis zu Staffel 30 im Jahre 2027 weitergeführt wird. Auch diverse Filme sind bis dato in Planung.
Seit nunmehr 25 Jahren läuft South Park im TV. Die Geschichten der vier Freunde werden durch geniale Einfälle der beiden Schöpfer aufrechterhalten und erfreuen jeden Tag neue Fans.
