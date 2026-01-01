Splash und Bubbles
1 StaffelAb 0
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Splash und Bubbles
Im farbenfrohen Reeftown freundet sich der neugierige Fisch Splash mit Bubbles, Dunk und Ripple an und erkundet mit ihnen gemeinsam die Wunder des Ozeans. Dabei begegnen sie zahlreichen Meeresbewohnern, knüpfen neue Freundschaften und lernen die faszinierende Unterwasserwelt besser kennen.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios