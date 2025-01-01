Spreadsheet
Folge 4: Wenn die Glocken läuten
Lauren verbringt eine wilde Nacht mit einem jungen Musiker und stellt daraufhin fest, dass sie ihn nicht mehr loswird. Außerdem sucht sie verzweifelt nach einer männlichen Begleitung für ein Firmenevent. In dem Single-Vater Dom findet sie schließlich einen vielversprechenden Kandidaten, der ihr jedoch schon bald sein wahres Gesicht zeigt.
Genre:Comedy
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.