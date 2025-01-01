Spreadsheet
Folge 5: Banjos & Dirty Duck
25 Min.Ab 12
Ein Sex-Unfall bringt Lauren in eine ziemlich unangenehme Situation. Zu allem Überfluss befindet sich unter den Sanitätern auch noch ein Mann, den sie nur zu gut kennt. Der nächste Tag wird für Lauren auch nicht viel besser: Alex wirft ihr an den Kopf, dass sie seine Teilnahme am Netball-Halbfinale verpasst hat ...
Genre:Comedy
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.