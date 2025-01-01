Spreadsheet
Folge 6: Wo geht es zur Sex-Party?
23 Min.Ab 12
Lauren schläft ein weiteres Mal mit Matt und macht sich deshalb Vorwürfe. Um ihr Gewissen zu beruhigen, beschließt sie, eine Sex-Party zu besuchen. Doch noch kurz bevor sie dorthin aufbrechen will, kreuzen überraschend ihre Eltern mit dem Wohnmobil auf. Und ehe sie sich versieht, findet sich Lauren auf einem Road-Trip wieder ...
Genre:Comedy
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.