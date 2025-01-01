Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spreadsheet

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Spreadsheet

23 Min.Ab 12

Lauren schläft ein weiteres Mal mit Matt und macht sich deshalb Vorwürfe. Um ihr Gewissen zu beruhigen, beschließt sie, eine Sex-Party zu besuchen. Doch noch kurz bevor sie dorthin aufbrechen will, kreuzen überraschend ihre Eltern mit dem Wohnmobil auf. Und ehe sie sich versieht, findet sich Lauren auf einem Road-Trip wieder ...

