Spreadsheet
Folge 7: Rockstars & Clutterjunk
25 Min.Ab 12
Lauren versucht, ihre einsame Arbeitskollegin Ange zu verkuppeln und so landen die beiden unverhofft auf einer fragwürden Party. Am nächsten Morgen ist Ange verschwunden und Lauren wacht mit einem Kater in einem fremden Wohnzimmer auf - ohne zu wissen, wie sie dort hingekommen ist. Als sie schließlich nach Hause kommt, stellt sie fest, dass dort plötzlich unzählige Dinge fehlen ...
Spreadsheet
Genre:Comedy
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.