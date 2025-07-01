Sprintour
Folge 48: Vanlife auf Vancouver Island
44 Min.Ab 12
Mit unserem eigenen Wohnmobil erkunden wir die kanadische Insel Vancouver Island. Sie ist voller kalter Regenwälder und beeindruckt mit netten, kleinen Dörfern. Die Stellplatzsuche ist auf der Insel nicht leicht, da sie sehr beliebt ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour