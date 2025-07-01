Ein Leben auf dem Parkplatz in den USAJetzt kostenlos streamen
Folge 64: Ein Leben auf dem Parkplatz in den USA
Nach einer langen Regenperiode in den USA fliehen wir mit unserem Wohnmobil nach Kalifornien. Dort bleiben wir eine Zeit lang in San Diego stehen und leben für kurze Zeit auf einem Parkplatz und lernen dort besondere Menschen kennen.
