Sprintour
Folge 70: Vanlife in Mexiko
31 Min.Ab 12
Wie sieht Vanlife in Mexiko auf der Baja California aus? Wir befinden uns auf magischen Stellplätzen mitten in toller Natur mit Walen und Delfinen. Tatsächlich teilen wir uns diese Stellplätze mit einigen deutschen Wohnmobilreisenden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour