Stadt, Land, Mord!
Folge 1: Enthüllungen
93 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Die schöne Kunstfälscherin Sandra Prechtel wird kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ermordet. Diverse Motive liefert die Tatsache, dass sie während ihres dreijährigen Gefängnisaufenthaltes einen Enthüllungsroman über ihre Betrügerzeit geschrieben hatte und ihn jetzt veröffentlichen wollte. Eine der ersten Verdächtigen ist ausgerechnet Resi Berghammer aus Bad Tölz ...
Stadt, Land, Mord!
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Annabelle Film- und Fernsehprod.