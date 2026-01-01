Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 30.01.2026
93 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Die schöne Kunstfälscherin Sandra Prechtel wird kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ermordet. Diverse Motive liefert die Tatsache, dass sie während ihres dreijährigen Gefängnisaufenthaltes einen Enthüllungsroman über ihre Betrügerzeit geschrieben hatte und ihn jetzt veröffentlichen wollte. Eine der ersten Verdächtigen ist ausgerechnet Resi Berghammer aus Bad Tölz ...

