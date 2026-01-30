Stadt, Land, Mord!
Folge 2: Auf Eis gelegt
94 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Der Bürgermeister von Murnau wird ermordet - und liegt als vereiste Leiche im Kühltransporter eines embryologischen Instituts. Anette wird durch dessen Tod zur Bürgermeisterin ernannt - Mark ist alles andere als begeistert. Wenig später gerät sie mit ihm wegen seiner Ermittlungen im embryologischen Institut aneinander ...
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Annabelle Film- und Fernsehprod.