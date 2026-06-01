Stadt, Land, Mord!
Folge 5: Ein gewaschener Mord
91 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
In einem Murnauer Hotel wird eine nackte Leiche gefunden - in der riesigen hoteleigenen Waschmaschine. Dass der Tote im Kochwaschgang gespült wurde, bringt Mark Brenner und Rebecca Lerchinger auf die Idee, dass der Mörder seine DNA-Spuren beseitigen wollte. Der Verdacht erhärtet sich, als sich die Identität des Toten klärt, denn es handelt sich um Georg Wittke, den bestgebuchtesten Physiotherapeuten Murnaus ...
Alle Staffeln im Überblick
Stadt, Land, Mord!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Krimi
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 emotions