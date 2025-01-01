Vor TV
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
1 StaffelAb 12
In Kanada werden täglich verlassene Lagerräume zur Versteigerung freigegeben. In diesen Einheiten kann sich entweder ein Haufen wertloser Gegenstände oder aber ein großer Gewinn befinden. "Storage Wars - Geschäfte in Kanada" begleitet vier Teams, die nach versteckten Schätzen suchen und sich dabei auf ihre Erfahrung und ihren Instinkt verlassen.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.