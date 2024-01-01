StoryZoo Abenteuer - Blumengarten
Komm mit ins neue Lernabenteuer mit Bax, dem Bär, Toby, dem Affen und Pepper, dem Papageien. Toby ist ein frecher, aber lieber und neugieriger kleiner Affe, der gerne den Dingen auf den Grund geht. Er hangelt sich von einem Abenteuer zum nächsten und muss aufpassen, dass er nicht über sein Ziel hinausschiesst. Gut, dass Bär Bax die Stimme der Vernunft ist und Toby immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Pepper ist ein etwas eitles Papageienmädchen, das nur Englisch spricht. Im Spiel ist das für die Freunde aber überhaupt kein Problem. Sie verstehen sich in der Interaktion und so lernen auch die kleinen Zuschauer spielend nebenbei ein paar neue Wörter aus dem Englischen.
Genre:Kinder
Altersfreigabe:
0
