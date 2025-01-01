Vor TV
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz
1 Staffel
1 StaffelAb 6
Mit "Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz" startet Kabel Eins das erste Reisequiz direkt vom Flughafen. Der Airport Paderborn-Lippstadt ist die Quiz-Arena, in der Moderator Tommy Scheel zwei besondere Teams begrüßt. In jeder Folge geht es um eine Traumreise - nicht für die Kandidaten selbst, sondern für einen Herzensmenschen, der Urlaub wirklich verdient hat. Mit Leidenschaft und Teamgeist stellen sich die Teams kniffligen Fragen und unterhaltsamen Spielen.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen