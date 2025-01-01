Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
1 StaffelAb 12
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Hundecoach André Vogt reist auf Tierschutzmission durch Europa. Gemeinsam mit engagierten Vereinen kümmert er sich in Bosnien, Griechenland, Rumänien oder Kroatien um Straßenhunde, die Futter, tierärztliche Versorgung und vor allem ein liebevolles Zuhause benötigen.
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 4dogs media GmbH