Folge 10: SLS 2025 - Paris
201 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6
Die Street League Skateboarding (SLS) verwandelt das legendäre Stade Roland-Garros in Paris in einen Skate-Tempel! Zum allerersten Mal ist der heilige Sandplatz die Bühne für die weltbesten Skateboarder. Geschichte und Kultur treffen aufeinander, wenn die absolute Skateboarding-Elite in Paris die Klinke in die Hand gibt und Sport der Extraklasse bietet. Spektakuläre Tricks, atemberaubende Lines – dieses SLS-Event ist legendär! Skateboarding-Geschichte wird geschrieben!
Genre:Skateboarding
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: ETN MEDIA, INC., Bildrechte: SLS