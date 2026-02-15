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SLS 2026 - Sydney - Highlights Frauen

ProSieben FUNStaffel 2026Folge 2vom 15.02.2026
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Folge 2: SLS 2026 - Sydney - Highlights Frauen

51 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6

Zum ersten Mal in der SLS-Geschichte wird Australien den Saisonauftakt der SLS Championship Tour ausrichten und die weltbesten Skater für einen unvergesslichen Start in die Saison 2026 nach Sydney bringen! Verpasse nicht die Highlights der Frauen!

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