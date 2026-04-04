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Street League Skateboarding

Downtown Los Angeles Takeover - Highlights Frauen

ProSieben FUNStaffel 2026Folge 4vom 04.04.2026
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Downtown Los Angeles Takeover - Highlights Frauen

Downtown Los Angeles Takeover - Highlights FrauenJetzt ohne Werbung streamen

Street League Skateboarding

Folge 4: Downtown Los Angeles Takeover - Highlights Frauen

34 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6

Die Street League Skateboarding kommt nach Downtown Los Angeles, eine Stadt, in der Skateboarding tief in der Kultur verwurzelt ist. Ein speziell angefertigter Parcours erwartet die Athletinnen im Herzen von LA, wo Generationen von Skatern den Ton für Street-Skating gesetzt haben. Erlebe die unvergesslichen Highlights der Frauen bei diesem einzigartigen Event.

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Street League Skateboarding
ProSieben FUN
Street League Skateboarding

Street League Skateboarding

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