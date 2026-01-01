Sunny Nights
1 StaffelAb 16
Sunny Nights
Vicki und Martin träumen von ihrem Durchbruch als Unternehmer. Die Geschwister gründen ein Startup und ziehen nach Sidney, um endlich erfolgreich zu werden. Ihre Methoden der Kundengewinnung sind unorthodox - und so ecken sie immer wieder bei ihren potenziellen Geldgebern an. Das ist aber nicht ihr größtes Problem: Vicki und Martin begeben sich in ihrer Naivität versehentlich auf die schiefe Bahn.
Genre:Tragikomödie
Produktion:AU, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited