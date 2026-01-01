Super 4
2 StaffelnAb 0
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Super 4
SUPER 4 erzählt von den Abenteuern eines Teams, dessen Mitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten: Ruby die Piratin, Alex der Ritter, Twinkle die Fee und Agent Gene. Sie leben in einer Welt, die in fünf sehr unterschiedliche Inseln aufgeteilt ist: in die futuristische Stadt Technopolis, die Verwunschene Welt voller Feen und Magie, in Ritterland mit Schlössern und Burgen, die Schwarzpulver-Insel inklusive ihrer Piratenverstecke und einen feuerspeienden Vulkan auf der Vergessenen Insel. Die Bewohner der einzelnen Inseln haben kein großes Interesse an den jeweils anderen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Kiddinx
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