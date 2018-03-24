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Sweet and Easy - Enie backt

Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig

Staffel 7Folge 1vom 24.03.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 1: Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig

27 Min.Folge vom 24.03.2018

Enie backt heute neben ihren Häschen-Popöchen-Cupcakes ein originelles Osternest in Form eines köstlichen Laugenzopfs, den sie kunstvoll zu einem Kissen flechtet, damit reichlich Ostereier darin ihren Platz finden. Außerdem bastelt sie hübsche Ostereier, in denen sie eine kleine Botschaft versteckt. Besuch bekommt Enie von der Back-Bloggerin Julia Mauracher, mit der sie saftige Ostereier-Cakepops zubereitet.

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Sweet and Easy - Enie backt
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