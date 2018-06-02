Richtig schön schlemmen!Jetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Richtig schön schlemmen!
26 Min.Folge vom 02.06.2018Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Los geht es mit einer Superschlemmerei aus Norwegen, dem "Kvaefjördkake" aus luftigem Biskuit mit Mandelbaiser und süßer Vanillecreme. Bei dieser Pizza bleiben keine Wünsche offen: belegt mit einer cremigen Mozzarellasauce, Äpfeln, Zwiebeln, ordentlich Käse und ganz viel knusprigem Bacon! Und zu Gast bei Enie ist der Koch Stefan Eggert, der seinen Strudel mit geräucherten Süßkartoffeln und Gurkenspaghettinis backt.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen