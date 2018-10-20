Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Alleskönner Apfel
24 Min.Folge vom 20.10.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Äpfel sind echte Alleskönner. Enie backt eine echt französische Apfeltarte, leckere Gorgonzola-Apfel-Muffins und ganz Speed & Easy einen Apfel-Sirup, der sowohl als Kuchentopping als auch als Getränk wirklich köstlich ist. Und ihr Gast Steven Blaess betreibt in Hannover das Café "Kaffee kann ich". Er zeigt Enie seinen liebsten Apfelkuchen: Eine Schmand-Pudding-Apfel-Torte.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen