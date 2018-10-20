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Sweet and Easy - Enie backt

Alleskönner Apfel

Staffel 7Folge 12vom 20.10.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 12: Alleskönner Apfel

24 Min.Folge vom 20.10.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Äpfel sind echte Alleskönner. Enie backt eine echt französische Apfeltarte, leckere Gorgonzola-Apfel-Muffins und ganz Speed & Easy einen Apfel-Sirup, der sowohl als Kuchentopping als auch als Getränk wirklich köstlich ist. Und ihr Gast Steven Blaess betreibt in Hannover das Café "Kaffee kann ich". Er zeigt Enie seinen liebsten Apfelkuchen: Eine Schmand-Pudding-Apfel-Torte.

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Sweet and Easy - Enie backt
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