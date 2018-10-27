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Sweet and Easy - Enie backt

Happy Halloween

Staffel 7Folge 13vom 27.10.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 13: Happy Halloween

25 Min.Folge vom 27.10.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Halloween steht vor der Tür! Und bei "Sweet & Easy" wird es schaurig lecker: Enie zeigt ihren herzhaften Kürbisstrudel mit Hackfleisch und kleine Oliven-Spinnen tummeln sich auf den Minipizzen, die alle Hexen und Gespenster begeistern werden. Dazu gibt es eine "Drachenblutbowle", die ganz Speed & Easy angerührt ist. Und Antje Menz, Betreiberin des Cafés "Natürlicher Lebensraum" in Berlin backt ihre geniale Kürbistorte im glitzernden Grusellook in orange und schwarz.

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Sweet and Easy - Enie backt
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