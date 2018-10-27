Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Happy Halloween
25 Min.Folge vom 27.10.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Halloween steht vor der Tür! Und bei "Sweet & Easy" wird es schaurig lecker: Enie zeigt ihren herzhaften Kürbisstrudel mit Hackfleisch und kleine Oliven-Spinnen tummeln sich auf den Minipizzen, die alle Hexen und Gespenster begeistern werden. Dazu gibt es eine "Drachenblutbowle", die ganz Speed & Easy angerührt ist. Und Antje Menz, Betreiberin des Cafés "Natürlicher Lebensraum" in Berlin backt ihre geniale Kürbistorte im glitzernden Grusellook in orange und schwarz.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen