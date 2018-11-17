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Sweet and Easy - Enie backt

Für jede Party was dabei

Staffel 7Folge 16vom 17.11.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 16: Für jede Party was dabei

27 Min.Folge vom 17.11.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Los geht's mit einem Leckerbissen für jeden Party-Anlass: ein herrliches Trauben-Rosmarin-Focaccia. Zur Geburtstagsparty gibt es eine wunderschöne und leckere Torte aus Biskuit, karamellisierten Äpfeln und Buttercreme: die Whoohoo-Geburtstagstorte! Der Speed & Easy Partygenuss sind die Poptails - bunte Cocktails zum Schlecken als Eis. Und Caroline Preuss alias Bloggerin und Youtuberin "Madmoisell" besucht Enie und zeigt ihr ihre bunten, glitzernden Mermaid-Donuts aus dem Ofen.

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