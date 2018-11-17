Für jede Party was dabeiJetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Für jede Party was dabei
27 Min.Folge vom 17.11.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Los geht's mit einem Leckerbissen für jeden Party-Anlass: ein herrliches Trauben-Rosmarin-Focaccia. Zur Geburtstagsparty gibt es eine wunderschöne und leckere Torte aus Biskuit, karamellisierten Äpfeln und Buttercreme: die Whoohoo-Geburtstagstorte! Der Speed & Easy Partygenuss sind die Poptails - bunte Cocktails zum Schlecken als Eis. Und Caroline Preuss alias Bloggerin und Youtuberin "Madmoisell" besucht Enie und zeigt ihr ihre bunten, glitzernden Mermaid-Donuts aus dem Ofen.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen