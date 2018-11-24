Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Brot-Zeit
25 Min.Folge vom 24.11.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie backt heute herrlich knusprige Mohnbrötchen aus Plunderteig gefüllt mit Nüssen und Marzipan nach einem dänischen Rezept. Außerdem bereitet sie ein würziges Paleobrot zu. Perfekt zum Abendessen und ganz Speed & Easy gemacht ist der Brotstern gefüllt mit Pesto, Salami und Käse. Und die Bloggerin "maraswunderland" Tamara Stab kommt aus Frankfurt, um mit Enie ihr Kurkuma-Baguette zu backen.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen