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Sweet and Easy - Enie backt

Brot-Zeit

Staffel 7Folge 17vom 24.11.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 17: Brot-Zeit

25 Min.Folge vom 24.11.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie backt heute herrlich knusprige Mohnbrötchen aus Plunderteig gefüllt mit Nüssen und Marzipan nach einem dänischen Rezept. Außerdem bereitet sie ein würziges Paleobrot zu. Perfekt zum Abendessen und ganz Speed & Easy gemacht ist der Brotstern gefüllt mit Pesto, Salami und Käse. Und die Bloggerin "maraswunderland" Tamara Stab kommt aus Frankfurt, um mit Enie ihr Kurkuma-Baguette zu backen.

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Sweet and Easy - Enie backt
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