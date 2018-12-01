Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Snack Attack
24 Min.Folge vom 01.12.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie präsentiert heute die besten Rezepte für den kleinen Hunger zwischendurch. So wie die süßen "Rocky-Road-Riegel" aus Nüssen, Schokolade und Marshmallows. Wer es lieber herzhaft mag, für den gibt es köstliche Spinat-Feta-Schnecken. Ganz Speed & Easy für den ultimativen Energiekick sind die Pinienkernbälle mit Schafskäse. Zu Gast ist Yasmina Foudhaili vom Hamburger Café "Osterdeich". Sie zeigt Enie ihr leckeres Pflaumenzupfbrot.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen