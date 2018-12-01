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Sweet and Easy - Enie backt

Snack Attack

Staffel 7Folge 18vom 01.12.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 18: Snack Attack

24 Min.Folge vom 01.12.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie präsentiert heute die besten Rezepte für den kleinen Hunger zwischendurch. So wie die süßen "Rocky-Road-Riegel" aus Nüssen, Schokolade und Marshmallows. Wer es lieber herzhaft mag, für den gibt es köstliche Spinat-Feta-Schnecken. Ganz Speed & Easy für den ultimativen Energiekick sind die Pinienkernbälle mit Schafskäse. Zu Gast ist Yasmina Foudhaili vom Hamburger Café "Osterdeich". Sie zeigt Enie ihr leckeres Pflaumenzupfbrot.

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Sweet and Easy - Enie backt
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