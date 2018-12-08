Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sweet and Easy - Enie backt

Advent, Advent - der Ofen brennt

Staffel 7Folge 19vom 08.12.2018
Joyn+
Advent, Advent - der Ofen brennt

Advent, Advent - der Ofen brenntJetzt ohne Werbung streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 19: Advent, Advent - der Ofen brennt

26 Min.Folge vom 08.12.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Aus Enies Weihnachtsbackstube kommen heute leckere Mandel-Plätzchen, die sie mit aromatischem Rosenwasser veredelt. Ihren Lebkuchen heizt Enie ordentlich mit Chili ein. Speed & Easy gemacht, ist die Gewürzschokolade getoppt von einem süßen Marshmallow-Schneemann. Und Katrin Koch betreibt in Hamburg das "Café Kropka". Sie zeigt Enie ihren Adventsdauerbrenner: ihre Schneeflockentorte.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 13 Staffeln und Folgen