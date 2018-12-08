Advent, Advent - der Ofen brenntJetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Advent, Advent - der Ofen brennt
26 Min.Folge vom 08.12.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Aus Enies Weihnachtsbackstube kommen heute leckere Mandel-Plätzchen, die sie mit aromatischem Rosenwasser veredelt. Ihren Lebkuchen heizt Enie ordentlich mit Chili ein. Speed & Easy gemacht, ist die Gewürzschokolade getoppt von einem süßen Marshmallow-Schneemann. Und Katrin Koch betreibt in Hamburg das "Café Kropka". Sie zeigt Enie ihren Adventsdauerbrenner: ihre Schneeflockentorte.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen