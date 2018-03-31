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Sweet and Easy - Enie backt

Dalli Dalli - schnell & lecker

Staffel 7Folge 2vom 31.03.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 2: Dalli Dalli - schnell & lecker

27 Min.Folge vom 31.03.2018

Enie van de Meiklokjes legt heute den Fokus auf Gebäck, das schnell gemacht, trotzdem sehr lecker und auch zum Mitnehmen gut geeignet ist. Sie macht einen Himbeer-Käsekuchen im Glas, herzhafte Kräuterwaffel-Sandwiches mit Schafskäsecreme und als Speed & Easy pikante Käse-Chili-Muffins. Die Food-Stylistin und Backbuchautorin Sandra Schumann zeigt Enie, wie schnell sie ihre genialen Zitronen-Rosmarin-Madeleines zaubert.

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