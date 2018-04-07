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Sweet and Easy - Enie backt

Prunk, Protz & Prahlerei!

Staffel 7Folge 3vom 07.04.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 3: Prunk, Protz & Prahlerei!

29 Min.Folge vom 07.04.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie zeigt heute, wie einfach man sehr eindrucksvoll backen kann. Sie beginnt mit einem "Naked Gugel", der mit einer köstlichen Buttercreme gefüllt wird. Anschließend backt sie Cookie-Lollies mit einer schokoladigen Füllung. Im Speed & Easy verschönert Enie simple Erdbeeren mit farbigen Candy-Melts. Und hoher Besuch steht an: Christian Hümbs, der Patissier des Jahres 2017 und Juror bei "Das große Backen", backt seine eindrucksvolle Holländer Sahnetorte.

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