Prunk, Protz & Prahlerei!Jetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Prunk, Protz & Prahlerei!
29 Min.Folge vom 07.04.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie zeigt heute, wie einfach man sehr eindrucksvoll backen kann. Sie beginnt mit einem "Naked Gugel", der mit einer köstlichen Buttercreme gefüllt wird. Anschließend backt sie Cookie-Lollies mit einer schokoladigen Füllung. Im Speed & Easy verschönert Enie simple Erdbeeren mit farbigen Candy-Melts. Und hoher Besuch steht an: Christian Hümbs, der Patissier des Jahres 2017 und Juror bei "Das große Backen", backt seine eindrucksvolle Holländer Sahnetorte.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen