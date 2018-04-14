Von der Kuh in den KuchenJetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Von der Kuh in den Kuchen
25 Min.Folge vom 14.04.2018
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Der Star der heutigen Folge ist die Milch! Enie van de Meiklokjes beginnt mit einer Vogelmilchtorte - ein Klassiker aus Russland, den sie frisch und luftig mit Vollmilch zubereitet. Nichts geht über süße Milchbrötchen - Enie pimpt sie noch mit Holunderblütensirup und füllt sie mit Erdbeermarmelade. Zu Gast ist Esther Szolnoki aus München, wo sie ihr "Café Erika" betreibt. Sie backt den Hot-Milk-Cake - gefüllt und getoppt mit einer karamelligen Milchcreme.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen