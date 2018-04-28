Knaller Kuchenklassiker 2.0Jetzt ohne Werbung streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Knaller Kuchenklassiker 2.0
25 Min.Folge vom 28.04.2018Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie belebt heute die klassische Biskuitrolle wieder und verpasst ihr fruchtig-frische Beerensahne. Den Evergreen Gugelhupf macht Enie aus Zimtschnecken - getoppt mit ordentlich Butter und Karamell. Speed & Easy gemacht sind die Schillerlocken Banoffi-Art: gefüllt mit Bananencreme und übergossen mit Toffeesoße. Die "Thank You For Eating" Bloggerin Liv Rothhaar verwandelt die Schwarzwälder Kirschtorte in luftige Windbeutel mit Kirsch-Pudding.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: sixx & © Season 2, Season 7: SIXX
Enthält Produktplatzierungen