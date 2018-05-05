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Sweet and Easy - Enie backt

Quark mit Soße

Staffel 7Folge 7vom 05.05.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 7: Quark mit Soße

25 Min.Folge vom 05.05.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Enie macht heute ganz schnell und einfach süße Quarkbällchen aus dem Ofen. Dazu gibt es eine fruchtige Himbeersauce. Ein Traum aus Quark sind auch die Brötchen gefüllt mit Käse, Schinken und Röstzwiebeln. Dazu reicht Enie einen Avocado-Kräuterquark, der Speed & Easy fertig ist. Und ihr Gast Janin Ullmann richtet nicht nur Zimmer ein, sie liebt es auch zu backen. Sie macht mit Enie ihren Blaubeer-Käsekuchen.

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Sweet and Easy - Enie backt
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