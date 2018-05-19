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Sweet and Easy - Enie backt

Einmal um die Welt

Staffel 7Folge 9vom 19.05.2018
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Sweet and Easy - Enie backt

Folge 9: Einmal um die Welt

26 Min.Folge vom 19.05.2018

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute nimmt Enie van de Meiklokjes ihre Zuschauer mit auf eine kulinarische Weltreise: Aus Australien kommt der mit Passionsfrüchten gefüllte Käsekuchen. Weiter geht's mit in Muffins verwandelte Cheeseburger. Speed & Easy verbindet der Drink aus Orangen, Kurkuma, Ingwer, Mango und Bananen den Geschmack aus gleich vier Kontinenten. Enies Gast Shin Komine backt seine herrlichen Eclairs mit Matcha- und Schokoladencreme.

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