Hab' ich nur für dich gemacht!Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Hab' ich nur für dich gemacht!
25 Min.Folge vom 13.05.2017Ab 6
Passend zum Muttertag backt Enie heute süße Liebeserklärungen. Los geht's mit einer cremigen Himbeer-Sahnetorte in Herzform, getoppt mit einem glänzenden Spiegelguss, in dem man sich tatsächlich spiegeln kann. Eine süße Sünde sind Enies weiße Erdbeer-Champagner-Pralinen mit rosa Pfefferbeeren. Und die Moderatorin Anna Noé aus München zeigt, mit welchem Kuchen sie ihre Mutter zum Muttertag glücklich machen möchte: eine Sauerkirschtorte mit Eierlikör.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen