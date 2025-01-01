Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Ostern in aller Welt
25 Min.Ab 6
Was backt eigentlich der Rest der Welt an Ostern? Enie startet zunächst mit einem deutschen Klassiker - süßen goldgelben Quark-Öl-Häschen. Die nächste Backstation ist Italien: Dort ist die Torta Pasqualina aus Blätterteig, Spinat und ganzen Eiern eine unverzichtbare Osterspezialität! Speed & Easy gemacht ist der frische Möhrchen-Smoothie. Und Enies Gast, die Moderatorin Marlene Lufen, macht ihren legendären österlichen Carrot Cake.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen