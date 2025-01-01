Switch reloaded
Folge 2
24 Min.Ab 12
Unberechenbar, gnadenlos und auf den Punkt - "Switch reloaded" wildert in der fünften Staffel einmal mehr in der deutschen Fernsehlandschaft: Florian Silbereisen (Michael Kessler) meldet sich nach seiner kreativen Pause in Höchstform zurück, Cindy aus Marzahn (Martina Hill) legt sich bei "Let's dance" auf's Parkett, Ulla Kock am Brink (Petra Nadolny) sucht immer noch "Die perfekte Minute" ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben