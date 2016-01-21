Die Coaches von The Voice of GermanyJetzt kostenlos streamen
Switch reloaded
Folge vom 21.01.2016: Die Coaches von The Voice of Germany
24 Min.Folge vom 21.01.2016Ab 12
Diese Woche kann Switch reloaded wieder mit großem Entertainment punkten: Die Coaches von The Voice of Germany sind ebenso dabei wie die beiden Fanlieblinge Joko und Klaas. Ernst wird es hingegen für Dennis: Er sucht mit Larissa eine eigene Wohnung.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben