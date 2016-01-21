Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 21.01.2016
24 Min.Folge vom 21.01.2016Ab 12

Diese Woche kann Switch reloaded wieder mit großem Entertainment punkten: Die Coaches von The Voice of Germany sind ebenso dabei wie die beiden Fanlieblinge Joko und Klaas. Ernst wird es hingegen für Dennis: Er sucht mit Larissa eine eigene Wohnung.

