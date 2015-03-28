Das große "Wetten, dass..."-SpezialJetzt kostenlos streamen
Switch reloaded
Folge vom 28.03.2015: Das große "Wetten, dass..."-Spezial
45 Min.Folge vom 28.03.2015Ab 12
Gnadenlos bissig und herrlich schräg: Bereits eine Woche vor der "Wetten, dass ..?"-Premiere von Markus Lanz liefert die "Switch reloaded"-Crew die Analyse. Am "Wetten, dass..?"-Strand auf Usedom nehmen die ZDF-Chefanalysten Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn den Lanz-Start ins Visier. Was sagen die prominenten Gäste wie u. a. Nena, Günther Jauch, "Hobbit"-Regisseur Peter Jackson und die Geissens zum neuen Moderator? Kann's Lanz? Und noch viel spannender: Wie explosiv gestaltet sich das erste Aufeinandertreffen Thomas Gottschalks mit seinem Nachfolger? Ein Abend voller Überraschungen - Wetten, dass ..?
