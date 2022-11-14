Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff vom 14. November 2022

Folge vom 14.11.2022

Ab in den Süden - zum Arbeiten! Jedes Jahr träumen viele Deutsche von einem besseren Leben weit weg von Good Old Germany und wandern aus. Tabea zum Beispiel machte nur ein Praktikum in einem Surfcamp in Lissabon - und stieg dann zur Leiterin auf! Das Witzige: Sie kann nicht mal richtig surfen ... "taff" hat sie und andere Deutsche bei ihrem persönlichen "Projekt Sunshine" begleitet. Und: Brady in München - erstes NFL-Spiel in Deutschland

